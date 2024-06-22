Türk taraftarlardan millilere yoğun destek - Son Dakika
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Spor

Türk taraftarlardan millilere yoğun destek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Portekiz maçı öncesi Türk taraftarlar, galibiyet bekleyerek stat önünde toplanmaya başladı. Almanya'da düzenlenen turnuvada ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan milli takım, taraftarlarının desteğiyle galibiyet hedefliyor. Taraftarlar, maç öncesi düşüncelerini paylaşarak takımlarına olan inançlarını dile getirdi. Arda Güler'den gol bekleyen bazı taraftarlar, sokakları kırmızı-beyaza boyayarak maç saatini heyecanla bekliyor.

22.06.2024 17:18
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- Türk taraftarlardan millilere yoğun destek

Taraftarlar Portekiz maçından galibiyet bekliyor

DORTMUND - A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynayacağı Portekiz maçı öncesi Türk taraftarlar, stat önünde toplanmaya başlarken karşılaşmadan galibiyet bekliyor.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek. Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, Dortmund'da bulunan KleppingStrabe'de toplanırken, daha sonra stadyuma doğru hareket etti. Stat önünde toplanmaya başlayan ay-yıldızlı taraftarlar karşılaşma ile ilgili düşüncelerini İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına paylaştı. Almanya ve çevre ülkelerde yaşayan taraftarlar Portekiz'i mağlup edeceklerini söyleyerek takımlarına olan inançlarını dile getirdiler. Bazı taraftarlar da Milli Takım'da Arda Güler'den gol beklediklerini ifade ettiler.

Sokakları kırmızı-beyaza çeviren taraftarlar, tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İHA

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