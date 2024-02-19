Türk Tekvando Milli Takımı, ABD Açık'ta üçüncü oldu - Son Dakika
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Spor

Türk Tekvando Milli Takımı, ABD Açık'ta üçüncü oldu

Türk Tekvando Milli Takımı, ABD Açık\'ta üçüncü oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen ABD Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk Milli Takımı, beş sporcuyla dört madalya kazanarak takım halinde üçüncü sırayı elde etti. Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, Hatice Kübra İlgün gümüş madalya ve Emre Kutalmış Ateşli bronz madalya elde etti. Merve Dinçel Kavurat ise en iyi kadın tekvandocu ödülüne layık görüldü.

19.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Tekvando Milli Takımı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Açık'ta takım halinde üçüncü oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde düzenlenen turnuvada 5 sporcu mücadele etti.

ABD Açık Tekvando Turnuvası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazandı.

Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada Merve Dinçel Kavurat, en iyi kadın tekvandocu ödülüne layık görüldü.

Beş sporcuyla dört madalya kazanan Türkiye, takım halinde üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA

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