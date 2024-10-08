Türk Telekom 3'te 3 Yaptı - Son Dakika
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Türk Telekom 3'te 3 Yaptı

Türk Telekom, Cedevita Olimpija'yı 78-70 yenerek BKT Avrupa Kupası'ndaki üçüncü galibiyetini aldı.

08.10.2024 22:48
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Salon: Ankara

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Arturas Sukys (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Türk Telekom: Alexander 16, Brown 12, Bess 7, Hanlan 11, Makoundou 16, Heidegger, İsmet Akpınar 12, Berkan Durmaz 2, Melih Tunca 2, Mahir Ağva, Kaan Tarla

Cedevita Olimpija: Stewart 7, Robinson 7, Nikolic 10, Blazic 10, Beringer 4, Jones 10, Radovic, Glas 5, Geben 5, Ogbeide 10, Daneu 2

1. Periyot: 26-22

Devre: 43-37

3. Periyot: 57-52

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı 78-70 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Türk Telekom, Makoundou, Alexander, Brown ve Hanlan ile ürettiği sayılarla 5. dakikaya girerken 8 sayılık farka ulaştı (13-5) ve konuk takıma ilk molayı aldırdı. Konuk ekip, Ogbeide ve Robinson ile pota altından, Nikolic, Jones ve Blazic ile de dış atışlardan cevap verdi ve 9. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 23-22. Periyodun son dakikasında ribauntları alan Türk Telekom, çeyreği 26-22 önde geçti.

İkinci periyodun ilk bölümünde seyircinin de desteğini arkasına alan mavi-beyazlı ekibe karşı Slovenya temsilcisi, adam adama etkili bir savunma yaparak maçı bırakmadı ve 15. dakikada Obgeide ile Geben'in boyalı alandan bulduğu sayılarla skoru 32-30'a taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde İsmet Akpınar ve Makoundou ile boyalı alandan, Melih Tunca ile de serbest atıştan sayılar üreten Türk Telekom, devreye 43-37 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Ankara ekibi, Bess'in de pota altından ürettiği sayılarla skoru 25. dakikada 50-45 yaptı. Çeyreğin kalan bölümünde iki takım da sayı üretmekte zorlanırken Türk Telekom, Berkan Durmaz'ın smacıyla 29. dakikada 8 sayılık farka ulaşarak skoru 56-48'e getirdi. Üstünlüğünü koruyan mavi-beyazlı ekip, son periyoda da 57-52 önde girdi.

Dördüncü periyota iyi başlayan konuk ekip, Ogbeide ve Jones'in ürettiği sayılarla 32. dakikada farkı bir sayıya kadar indirdi: 57-56. Etkili savunmayla farkın kapanmasına izin vermeyen Türk Telekom, İsmet Akpınar'ın 3 sayılık atışı, Alexander'ın serbest atışları ve Brown'un boyalı alandan bulduğu sayılarla bitime 30 saniyesi kala 10 sayılık farka ulaştı: 78-68. Maçın genelinde üstün oynayan ve iyi savunma yapan Türk Telekom, karşılaşmayı 78-70 kazandı.

İlk iki maçında Litvanya ekibi Lietkabelis ile Yunan temsilcisi Aris Midea'yı yenen Türk Telekom, üçüncü maçında da Cedevita Olimpija yenerek 3'te 3 yaptı.

Öte yandan ilk iki maçını kazanan Cedevita Olimpija da Ankara'da ilk yenilgisi aldı.

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında 15 Ekim'de deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımıyla oynayacak.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Basketbol, ankara, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom 3'te 3 Yaptı - Son Dakika

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