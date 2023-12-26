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Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini mağlup etti - Son Dakika
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Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini mağlup etti

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 85-79 mağlup etti. Maçın devresine ev sahibi ekip önde giderken, Türk Telekom ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirdi ve galip ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom 4. galibiyetini elde ederken, Alman ekibi 5. mağlubiyetini yaşadı. Gruptaki ilk 2 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Türk Telekom, Almanya\'nın Ratiopharm Ulm ekibini mağlup etti
26.12.2023 - 23:45,
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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 85-79 mağlup etti.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanan ve ilk çeyreği 19-19 berabere geçilen maçın devresine ev sahibi ekip 41-40 öne gitti.

İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele geçiren ve son çeyreğe 61-56 üstün giren başkent temsilcisi, salondan 85-79 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türk Telekom, gruptaki 4. galibiyetini elde ederken, Alman ekibi 5. mağlubiyetini yaşadı.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

Kaynak: AA
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