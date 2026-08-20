Türk Telekom Anıl Alyanak'ı Transfer Etti
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki Anıl Alyanak'ı kadrosuna kattı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki Anıl Alyanak'ı transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Anıl Alyanak, yeni sezonda Türk Telekom formasıyla parkede olacak." denildi.
Uzun forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcu, geride kalan sezonda Mersin Spor formasıyla A takım maçlarında ve Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele etti.
Anıl Alyanak, 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 8. sırada tamamlayan milli takımın kadrosunda da yer aldı.
Kaynak: AA
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