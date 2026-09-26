Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Ankara'da ilk kez düzenleniyor - Son Dakika
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Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Ankara'da ilk kez düzenleniyor

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Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Ankara\'da ilk kez düzenleniyor
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Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, Topspin Tennis Academy Bilkent'te devam ediyor. Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, Ankara'da ilk kez düzenlenen turnuvada hedeflerinin ileride WTA 250 ve ATP 500 düzeyinde organizasyonlar olduğunu söyledi.

Türk Telekom Ankara Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, Ankara'da devam ediyor.

Topspin Tennis Academy Bilkent'te düzenlenen organizasyona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Topspin Tenis Kulübü Başkanı İsmail Geliç, organizasyonun Ankara'da ilk kez düzenlendiğini belirterek, "Uzun yıllardır böyle bir hayalimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik." dedi.

Ankara'da spora ilgi duyan çok sayıda kişinin bulunduğunu vurgulayan Geliç, "Ankara'da bu ölçekte organizasyonlar bugüne kadar yapılmadı. Spora çok tutkun insan var. Amacımız ileride WTA 250 ve ATP 500 düzeyinde de turnuvalar gerçekleştirmek. Bu şehir Avrupa'nın en büyük beşinci şehri, çok daha iyi organizasyonlara layık." diye konuştu.

Gösteri maçı için Ankara'ya gelen Mansour Bahrami'ye yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Geliç, Türk tenisçilerin bu tür turnuvalarda mücadele etmesinin önemine değinerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
Türk TelekomAnkaraSporWtaSon Dakika

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