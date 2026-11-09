Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda yarın Cluj-Napoca deplasmanında 7. maçına çıkıyor

Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda yarın Cluj-Napoca deplasmanında 7. maçına çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu 7. maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşılaşacak. BT Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak maçta 7. sıradaki Türk Telekom, averajla 8. ve son sırada bulunan rakibine konuk olacak.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 7. maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca ile karşı karşıya gelecek.
BT Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Kupanın 6. haftasında sahasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 yenerek ikinci galibiyetini alan Türk Telekom, 7. sırada yer alıyor.
Aynı galibiyet sayısına sahip U-BT Cluj-Napoca ise averajla 8. ve son sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, Romanya temsilcisiyle daha önceki 4 karşılaşmasının 2'sinde galip geldi.
Kaynak: AA
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