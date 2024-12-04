Türk Telekom, BC Lietkabelis'i Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Türk Telekom, BC Lietkabelis'i Mağlup Etti

Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu 10'uncu haftasında deplasmanda Litvanya ekibi BC Lietkabelis'i 98-93 yenerek gruptaki 5'inci galibiyetini aldı.

04.12.2024 22:57
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SALON: Kalnapilio Arena

HAKEMLER: Marko Juras, Vasiliki Tsaroucha, Adar Peer

BC LIETKABELIS: Bickauskis, Lipkevicius 5, Maldunas 8, Varnas 20, Kalaitzakis 13, Rubstavicius 12, Vasiliauskas 3, Briggs 10, Lavrinovicius 6, Kovliar 16

TÜRK TELEKOM: Berkan Durmaz 2, İsmet Akpınar 5, Alexander 6, Brown 26, Melih Tunca, Angola 24, Mahir Ağva, Bess 2, Hanlan, Smith 10, Makoundou 23

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

DEVRE: 50-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-66

Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu 10'uncu haftasında deplasmanda Litvanya ekibi BC Lietkabelis'i 98-93 mağlup etti. Bu sonuçla Türk Telekom, gruptaki 5'inci galibiyetini aldı. BC Lietkabelis ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türk Telekom, BC Lietkabelis'i Mağlup Etti - Son Dakika

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