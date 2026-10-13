Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın TSİ 22.00'de Umana Reyer'e konuk olacak - Son Dakika
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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın TSİ 22.00'de Umana Reyer'e konuk olacak

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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer ile karşılaşacak. Grupta averajla 4. sırada yer alan başkent ekibi, ilk iki maçında bir yenilgi ve bir galibiyet aldı.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Umana Reyer ile karşı karşıya gelecek.

Palasport Taliercio Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olan Türk Telekom, ikinci haftada ise Maxima Roma'yı 92-77 yendi.

B Grubu'nda tüm takımların birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken başantrenör Erdem Can yönetimindeki başkent ekibi, averajla 4. sırada yer alıyor.

Mavi-beyazlılar, İtalyan rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
Türk TelekomİtalyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın TSİ 22.00'de Umana Reyer'e konuk olacak - Son Dakika
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