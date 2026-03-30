Türk Telekom, Cosea JL ile Yarı Finalde Karşılaşıyor

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL ile mücadele edecek.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

BAXI Manresa'yı 8'li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown'u 91-90 mağlup eden Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Tarihinde ikinci kez yarı finalde

Avrupa Kupası'na geçen sezon çeyrek finalde veda eden Türk Telekom, ikinci tamamladığı 2022-23 sezonunda ise yarı final oynadı.

Başkent ekibinin organizasyonda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Sonuç 2008-09 Son 16 2009-10 Son 16 2018-19 Grup aşaması 2021-22 8'li final 2022-23 İkinci 2023-24 8'li final 2024-25

Çeyrek final

Kaynak: AA