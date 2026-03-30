Türk Telekom, Cosea JL ile Yarı Finalde Karşılaşıyor

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL ile mücadele edecek.
Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
BAXI Manresa'yı 8'li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown'u 91-90 mağlup eden Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.
Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Tarihinde ikinci kez yarı finalde
Avrupa Kupası'na geçen sezon çeyrek finalde veda eden Türk Telekom, ikinci tamamladığı 2022-23 sezonunda ise yarı final oynadı.
Başkent ekibinin organizasyonda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Sonuç
|2008-09
|Son 16
|2009-10
|Son 16
|2018-19
|Grup aşaması
|2021-22
|8'li final
|2022-23
|İkinci
|2023-24
|8'li final
|2024-25
|Çeyrek final
