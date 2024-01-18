Türk Telekom, Dreamland Gran Canaria\'yı mağlup etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 15. maçında İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 83-73 mağlup etti.
Başkent ekibi, geçen sezon turnuvanın finalinde yenildiği Gran Canaria'ya konuk oldu.
Ev sahibi takım, Las Palmas kentindeki Gran Canaria Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-14, ilk yarısını ise 39-36 üstünlükle tamamladı.
Etkili savunmasıyla 3. çeyrekte 59-49 öne geçen Türk Telekom, sahadan da 83-73 galip ayrıldı.
Türk Telekom'da Yiğitcan Saybir 19, Palmer 18, Okben Ulubay 15 ve Jones 13 sayı kaydetti.
BKT Avrupa Kupası'ndaki son 6 maçının 5'ini kazanan Türk Telekom, galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.
Haftaya lider başlayan Dreamland Gran Canaria ise 4. mağlubiyetini yaşayarak 2. sıraya geriledi.
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