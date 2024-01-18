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Türk Telekom, Dreamland Gran Canaria'yı mağlup etti - Son Dakika
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Türk Telekom, Dreamland Gran Canaria'yı mağlup etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 15. maçında İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 83-73 mağlup etti. Türk Telekom, geçen sezon finalde yenildiği rakibine karşı galibiyet elde etti ve liderliğini sürdürdü. Yiğitcan Saybir, Palmer, Okben Ulubay ve Jones'un etkili performanslarıyla Türk Telekom, 6. galibiyetini aldı.

Türk Telekom, Dreamland Gran Canaria\'yı mağlup etti
18.01.2024 - 01:27,  Güncelleme: 01:28
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 15. maçında İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 83-73 mağlup etti.

Başkent ekibi, geçen sezon turnuvanın finalinde yenildiği Gran Canaria'ya konuk oldu.

Ev sahibi takım, Las Palmas kentindeki Gran Canaria Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-14, ilk yarısını ise 39-36 üstünlükle tamamladı.

Etkili savunmasıyla 3. çeyrekte 59-49 öne geçen Türk Telekom, sahadan da 83-73 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Yiğitcan Saybir 19, Palmer 18, Okben Ulubay 15 ve Jones 13 sayı kaydetti.

BKT Avrupa Kupası'ndaki son 6 maçının 5'ini kazanan Türk Telekom, galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

Haftaya lider başlayan Dreamland Gran Canaria ise 4. mağlubiyetini yaşayarak 2. sıraya geriledi.

Kaynak: AA
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