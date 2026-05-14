Türk Telekom, Erdem Can ile Sözleşme Yeniledi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Erdem Can ile sözleşme yeniledi.
Türk Telekom Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Erdem Can ile 2 yıl daha omuz omuza. Başantrenörümüz Erdem Can ile sözleşmemizi 2 yıl daha uzattık. Aynı hedefe, aynı inançla birlikte yürümeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
