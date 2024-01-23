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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Lietkabelis ile karşılaşacak - Son Dakika
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Lietkabelis ile karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 16. maçında Litvanya ekibi Lietkabelis ile yarın Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak. Türk Telekom son 6 maçının 5'ini kazanarak 7. sırada yer alırken, Lietkabelis ise 9. sırada bulunuyor. Grupları ilk 2'de bitiren takımlar çeyrek finale doğrudan yükselirken, 3 ila 6. sıradaki takımlar play-off oynayacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Lietkabelis ile karşılaşacak
23.01.2024 - 09:37,
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 16. maçında yarın sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Turnuvadaki son 6 maçının 5'ini kazanan Türk Telekom, 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 7. sırasında bulunuyor.

Başkent ekibinin deplasmanda 93-86 yenildiği Lietkabelis ise 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

Kaynak: AA
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