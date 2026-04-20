Türk Telekom eSüper Kupa Kura Çekimi Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Türk Telekom sponsorluğunda Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı ve Türkiye Espor Federasyonunun (TESFED) katkılarıyla düzenlediği Türk Telekom eSüper Kupa'nın kura çekimi Riva'da yapıldı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21-23 Nisan tarihlerinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak müsabakalarda eşleşmeler şöyle oldu:
Beşiktaş-Galatasaray
Trabzonspor-Kocaelispor
Fenerbahçe-Antalyaspor
Göztepe-Samsunspor
