 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şentürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şentürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şentürk, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek beğenilerini belirtti.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şentürk, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 16:18,
Abone Ol

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "çevre-yaşam", "haber", "spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflarda emeği geçen herkese teşekkür eden Şentürk, spor kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin objektifine yansıyan "Engel tanımayan" isimli kareyi beğendi.

Şentürk, çevre-yaşam kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", haber kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" fotoğrafını tercih eden Şentürk, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türk Telekom, Gençlik, Deprem, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şentürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:28:34. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şentürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement