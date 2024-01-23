Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şentürk, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "çevre-yaşam", "haber", "spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflarda emeği geçen herkese teşekkür eden Şentürk, spor kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin objektifine yansıyan "Engel tanımayan" isimli kareyi beğendi.

Şentürk, çevre-yaşam kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", haber kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtulan can" fotoğrafını tercih eden Şentürk, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" isimli fotoğrafına oy verdi.