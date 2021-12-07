Türk Telekom İspanya deplasmanında

İlk 5 maçında sahasında Metropolitans 92, Slask Wroclaw ve Lokomotiv Kuban 'ı yenip, deplasmanda Partizan ile Jotentut Badolana'ya kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 6. sırada yer alıyor.

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın İspanya 'da MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.

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