Türk Telekom, London Lions'a mağlup olarak Avrupa Kupası'na veda etti

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Müsabaka RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve Exxen'den yayınlanacak. Fenerbahçe, avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek.