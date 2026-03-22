Türk Telekom, Mersin Spor'u Farklı Geçti

Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Tolga Edis, Uğur Akyıldız
Türk Telekom: Devoe 6, Berkan Durmaz 10, Usher 19, Doğuş Özdemiroğlu 18, Bankston 8, Allman 9, Alexander 8, Smith 12, Simonovic 7, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 3, Atakan Biçer 6
Mersin Spor: Olaseni 8, Cowan 19, Cruz 11, Ergi Tırpancı 2, White 7, Leon Apaydın 2, March 8, Hakan Sayılı, Enoch 8, Kartal Özmızrak 4, Koray Çekici 2
1.? ?Periyot: 31-16
Devre: 61-28
3.? ?Periyot: 85-54?
Beş faulle çıkan: 31.41 Hakan Sayılı (Mersin Spor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom, sahasında Mersin Spor'u 111-71 mağlup etti.
Bu sonuçla başkent ekibi 15. galibiyetini alırken, Mersin Spor 14. yenilgisini yaşadı.
