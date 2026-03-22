Türk Telekom, Mersin Spor'u Farklı Geçti

22.03.2026 17:53
Türk Telekom, Mersin Spor'u 111-71 yenerek 15. galibiyetini elde etti, Mersin ise 14. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Tolga Edis, Uğur Akyıldız

Türk Telekom: Devoe 6, Berkan Durmaz 10, Usher 19, Doğuş Özdemiroğlu 18, Bankston 8, Allman 9, Alexander 8, Smith 12, Simonovic 7, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 3, Atakan Biçer 6

Mersin Spor: Olaseni 8, Cowan 19, Cruz 11, Ergi Tırpancı 2, White 7, Leon Apaydın 2, March 8, Hakan Sayılı, Enoch 8, Kartal Özmızrak 4, Koray Çekici 2

1.? ?Periyot: 31-16

Devre: 61-28

3.? ?Periyot: 85-54?

Beş faulle çıkan: 31.41 Hakan Sayılı (Mersin Spor)

