Türk Telekom Umana Reyer ile Karşılaşıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.
Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Oynadığı yedi karşılaşmada dört galibiyet üç de yenilgi yaşayan Türk Telekom, B Grubu'nda 4. sırada bulunuyor.
Yedi karşılaşmada sadece iki galibiyet elde eden İtalyan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.
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