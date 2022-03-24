Türk Telekom'un desteklediği 'Bisiklet Macerası Boostcamp' başladı - Son Dakika
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Türk Telekom'un desteklediği 'Bisiklet Macerası Boostcamp' başladı

24.03.2022 12:58
Türk Telekom'un desteklediği 'Bisiklet Macerası Boostcamp' başladı

Türk Telekom tarafından desteklenen 'Yol bisikleti kampı Boostcamp' Marmaris'te başladı.

Türk Telekom tarafından desteklenen 'Yol bisikleti kampı Boostcamp' Marmaris'te başladı. 5 gün sürecek olan yol bisikleti kampı Boostcamp'te 200'e yakın yerli ve yabancı pek çok bisiklet tutkunu bir araya geldi. Kampın ilk gününde Muğla Valisi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı da sporcuları ziyaret etti.

2018 yılından bu yana ülke genelinde farklı konseptlerde, farklı lokasyonlarda bisiklet kampları/tatilleri olarak organize edilen Boostcamp, Marmaris'te başladı. Kampın ilk günkü sürüş rotası ısınma niteliğinde olup, 54 km mesafe ve 750 metre yükseklikte Datça yolunda gerçekleşti.

Muğla Valisi Boostcamp'in ilk gününde kampı ziyaret etti

Bisiklet tutkunlarını bir araya getiren kampın ilk gününde sporcuları Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ziyaret etti.

Boost Sport Kurucusu Kerim Sükan, 4.kez bisikletseverleri Marmaris'te bir araya getirmekten mutlu olduğunu, 29 Mayıs'ta da Marmaris'in muhteşem coğrafyasında "Santini Queens of the Aegean Boostrace" yarışını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kampın 24 Mart Perşembe günkü rotasında ise; kısa rotada 68 km ve Gökova, uzun rotada ise 85 km mesafe ve 1.500 m yükseklikte Sakar Tepe olacağı belirtildi.

Eski yol yarışı bisikletçisi İtalyan pro atlet Alberto Elli, 2013 UCI Dünya Yol Şampiyonası'nda yarışan eski Alman bisikletçi Christoph Pfingsten ve Amerikalı bisiklet fotoğrafçısı Brian Hodes de etkinlikte pedal çevirirken, kampa Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, İngiltere, İsveç, Belçika, İran, Hollanda, Norveç ve Afganistan gibi ülkelerden de katılım oldu.

Boostcamp, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğinde ve Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda, Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Otelde düzenleniyor. - MUĞLA

Türk Telekom'un desteklediği 'Bisiklet Macerası Boostcamp' başladı

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Türk Telekom, Bisiklet, Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk Telekom'un desteklediği 'Bisiklet Macerası Boostcamp' başladı - Son Dakika


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