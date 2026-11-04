Türk Telekomlu Tim Schneider'in sağ elindeki pisiform kemikte kırık tespit edildi

Türk Telekomlu Tim Schneider'in sağ elindeki pisiform kemikte kırık tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Telekom, Esenler Erokspor maçında sakatlanan Alman oyuncu Tim Schneider'in sağ elindeki pisiform kemikte kırık tespit edildiğini duyurdu. Kulüp, görüntüleme tetkikleriyle belirlenen kırık için sağlık ekibinin tedaviye başladığını bildirdi.
Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Alman oyuncusu Tim Schneider'in sağ el bileğinde kırık tespit edildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Esenler Erokspor maçında sakatlanan Schneider'in, görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ elindeki pisiform kemikte kırık tespit edildiği belirtildi.
Alman basketbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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