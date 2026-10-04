Türk ve Filistin Beyzbol5 Milli Takımları Adana TOHM'de hazırlık kampında buluştu - Son Dakika
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Türk ve Filistin Beyzbol5 Milli Takımları Adana TOHM'de hazırlık kampında buluştu

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Türk ve Filistin Beyzbol5 Milli Takımları Adana TOHM\'de hazırlık kampında buluştu
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Türk ve Filistin Beyzbol5 milli takımları, Gençlik Olimpiyatları ve Dünya Kupası hazırlıklarını Adana TOHM'de birlikte sürdürüyor. Filistin Beyzbol ve Softbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mahmud Tafesh, İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'na 'Kudüs bizimdir' yazılı tablo hediye etti.

Türk ve Filistin Beyzbol5 milli takımları, Gençlik Olimpiyatları, Büyükler Dünya Kupası ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Adana'da çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlık kampına giren Türk ve Filistin milli takımlarının oyuncu ve yöneticileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, toplantıda Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nin sadece bir kamp merkezi değil, aynı zamanda halklar arasındaki kardeşliği ve ortak geleceğe olan inancın da merkezi haline geldiğini belirtti.

Filistinli sporcularla aynı sahayı paylaşmanın sporun dostluk, barış ve dayanışma ruhunu en saf haliyle hissetmelerini sağladığını kaydeden Loğoğlu, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tesislerimizle, imkanlarımızla ve tüm gücümüzle sporcularımızın ve federasyonumuzun her daim yanında olduğumuzu bir kez daha bildirmek istiyorum. İnanıyorum ki Adana'da atılan bu güçlü temeller ilerleyen günlerde uluslararası kürsülerde dalgalandıracağımız şanlı bayrağımızın ve zaferlerin bir habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin de Türklerin dünyanın neresinde olursa olsun ezilen Müslümanların yanında olduğunu söyledi.

Sporun din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm toplumları bir araya getirdiğini aktaran Şahin, "Burada Filistin için Beyzbol5 branşının temellerini atıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda Avrupa kıtasında yarışacak bir takım oluşacak. Belki olimpiyatlarda belki dünya şampiyonalarında inşallah karşılıklı maç yapacağız. Bu bir başlangıç. İnşallah diğer branşlarda da onların gelişmesi için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Filistin Beyzbol ve Softbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mahmud Tafesh ise kendilerine hazırlık kampı için Türkiye'den davet geldiğinde heyecanlandıklarını ve havalimanındaki karşılamadan itibaren gösterilen ilgi dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye'de kendilerine profesyonel bir fırsat sunulduğunu ve Türk Milli Takımı ile birlikte çalışmalarına başladıklarını aktaran Tafesh, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tafesh, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'na üzerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Kudüs bizimdir" yazısının bulunduğu mini ahşap tablo hediye etti.

Kaynak: AA
FilistinGençlikHediyeKudüsAdanaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Türk ve Filistin Beyzbol5 Milli Takımları Adana TOHM'de hazırlık kampında buluştu - Son Dakika
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