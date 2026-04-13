Türk Yelkeni, Los Angeles 2028\'de Madalya Peşinde

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, uluslararası başarılarının her yıl arttığını belirterek Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda en az 2 kategoride madalya yarışına çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Özlem Akdurak, Türk yelkenindeki gelişmeler, uluslararası alanda alınan sonuçlar ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 10 yıldır sporcuyu merkeze alan bir yönetim şeklini uyguladıklarını belirten Akdurak, "Sürdürülebilir bir başarı hedefliyoruz. Gençlik sınıflarından madalyaya alışık sporcuların olimpiyata taşınması yönünde stratejik bir planımız var. Artık olimpiyatlarda bunun meyvelerini alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın bize maddi ve manevi katkıları var. Gençlik sınıflarında madalyaya alışık sporcularla olimpiyata gitmek bizi ümitlendiriyor." diye konuştu.

Akdurak, Türkiye'nin coğrafi koşullarının yelken için uygun olduğunu vurgulayarak, "Yıllardır başta iç sularımız olmak kaydıyla Anadolu'ya yelkeni yaymak için büyük bir çabamız var. Son 3-4 yıldır Türkiye Yelken Federasyonu, Anadolu Yelken Ligi'ni büyüterek düzenliyor. Her yıl yeni il ekleniyor. Sadece bir şampiyona yapmıyoruz. Organizasyonu düzenlediğimiz ilde malzeme, kulüp altyapısı ve antrenör desteği veriyoruz. Türkiye'nin her yerindeki gençlerin yelken ile ilgilenmesini, yeni sporcular yetişmesini istiyoruz. Yelken için Türkiye'nin muazzam coğrafi koşulları var. Avrupa'da birçok ülkede olmayan rüzgarımız ve iklimimiz var. Bunu yelken sporunu şahlandırmak için kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"En az 2 sınıfta madalya yarışına çıkabilecek nitelikte sporcularımız var"

Özlem Akdurak, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda en az 2 branşta madalya mücadelesi vereceklerini dile getirdi.

Türk yelkeninin her olimpiyatta başarı çıtasını daha da yükselttiğini anlatan Akdurak, şunları kaydetti:

"Yelken branşı olimpiyatta 10 disiplinle yer alıyor. Bunların 8'inde aktif olarak çalışıyoruz. Los Angeles'a rekor sayıda sporcuyla katılmak istiyoruz. Olimpiyatta Türk bayrağını dalgalandırmak çok büyük bir gurur ama başarı grafiğimiz her organizasyonda artıyor. Hiçbir şey mucizelerle olmuyor. Dünyadaki dereceleri yakından takip ediyoruz. Şu anda en az 2 sınıfta madalya yarışına çıkabilecek nitelikte sporcularımız var. Gelişimi devam etmekte olan sınıflarımız var. Olimpiyat, sporun zirvesi. Yelken diğer sporlara göre şans parametresini içinde bulunduruyor. O an değişen bir akıntı veya rüzgar, malzemenin anlık kondisyon farklılığı her şeyi olumlu veya olumsuz değiştirebiliyor. Ancak istatistik ve süreklilik önemli. Şu an istatistiklere baktığımızda madalya yarışına çıkacak en az 2 sınıfımız var. Diğer branşlar da geliyor. En büyük dileğimiz, Türk yelkenciliğinin hak ettiği olimpiyat madalyasını alabilmesi."

"Gençlik sınıflarında en fazla madalya alan ülke konumundayız"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak, Türkiye'nin gençlik sınıflarında en fazla madalya alan ülke olduğunu söyledi.

Altyapılarda önemli başarılar aldıklarını aktaran Akdurak, "Her yıl tüm organizasyonlar bittikten sonra bir liste yapıyoruz. Aktif olduğumuz sınıflarda hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya alan ülke konumundayız. Bazı ülkeler bizim faal olmadığımız branşları da ekliyor. Onu da eklemelerine rağmen Avrupa genelinde üçüncü sırada yer alıyoruz. Bütçe ve sporcu sayılarını karşılaştırdığımızda bizim başarımız dünyada büyük ses getirdi. Her organizasyondan bir madalyayla döndük. Ülkeler Türk yelkenciliğinin geldiği noktayı hayretle izliyor. Coğrafyamıza yakın diğer ülkeler, 'Bizi de koltuğunuzun altına alın. Deneyimlerinden biz de faydalanalım.' diyorlar. Biz başka ülkeleri yetiştirir hale geldik. Bu açıdan çok gururluyuz." şeklinde görüş belirtti.

"En büyük amacımız bir tesise kavuşmak"

Özlem Akdurak, federasyon olarak İzmir Urla'da bir tesis yapmak istediklerini kaydetti.

Türk yelkenciliğinin bazı mevzuat sorunları olduğuna değinen Akdurak, "Türk yelkenciliğinin hala kendisine ait bir tesisi yok. Urla'da İzmir Valiliğinin Türk yelkenciliğine tahsis ettiği 30 dönümlük bir arazi var. En büyük amacımız tüm dünyayı kendi evimizde ağırlayacağımız bir tesise kavuşmak. 2026'da temelini atmak en büyük hayalimiz. Sonrasında da dünyanın bütün olimpik sporcuları bizim sularımızda antrenman yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

"TMOK'ta olimpik branşlar doğrudan temsil ediliyor"

Özlem Akdurak, yönetime girdiği Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinde (TMOK) olimpik branşların doğrudan temsil edildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ın başkanlığındaki yeni yönetimi değerlendiren Akdurak, "Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda ben de TMOK'un yönetim kuruluna seçildim. Veli Ozan Çakır'ın uluslararası sporda çok büyük tecrübesi var. Her branşın gelişimine ciddi odaklanıyor. Uzun yıllardır çalışmaları var. Böyle bir yönetimde olduğum için gurur duyuyorum. Başkanımızın vizyonundan faydalanarak çok önemli kararlar vereceğiz. Olimpik branşların doğrudan temsil edildiği ve olimpiyat kararlarında etkin olacak bir yapı var. Çok iyi gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.