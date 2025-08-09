Türk yıldız Berkay Karaca, Milan\'da

Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Türkiye U19 Milli Takım oyuncusu Berkay Karaca, sürpriz bir transfere imza attı.

MILAN'A TRANSFER OLDU

Schalke 04'ün sözleşme uzatma teklifini reddeden Berkay Karaca, Milan'a transfer oldu. 19 yaşındaki sol bek, kendisini Milan'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Genç oyuncu adaptasyon sürecini AC Milan'ın ikinci takımında geçirecek ve önümüzdeki aylarda A Takım kadrosuna katılacak.

TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYİYOR

Geçen sezon 16 maçta süre bulan milli sol bek, bu maçlarda 3 asist yaptı. Berkay Karaca, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.