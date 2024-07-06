Türk Yüzücüler Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Madalyalar Kazandı - Son Dakika
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Spor

Türk Yüzücüler Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Madalyalar Kazandı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın beşinci gününde Türk milli sporcular, bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Kuzey Tunçelli, erkekler 800 metre serbest finalinde Avrupa gençler şampiyonu olurken, Muhammed Yusuf Özden gümüş madalya elde etti. Ayrıca erkekler 4x200 metre serbest bayrak finalinde Türk takımı bronz madalya kazandı ve Türkiye rekorlarını kırdı.

06.07.2024 22:19
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın beşinci gününde yarışan milli sporcular; birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen organizasyonun beşinci günü tamamlandı.

Erkekler 800 metre serbest finalinde havuza giren Kuzey Tunçelli, 7 dakika 48.01 saniyelik zamanıyla 17, 18 ve 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Aynı yarışta kulaç atan bir diğer Türk sporcu Muhammed Yusuf Özden de 7: 56.18'lik derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.

Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk ve Kuzey Tunçelli'den oluşan takım ise erkekler 4x200 metre serbest bayrak finalindeki 7: 19.99'luk derecesiyle 18 ve 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

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