Genç Yüzücüler Dünya Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Spor

İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alghero kentindeki organizasyonda 11 milli sporcu mücadele etti.

Milli yüzücülerden Emir Batur Albayrak erkekler 7,5 kilometre 16-17 yaş kategorisinde 1.18.34.30'luk derecesiyle altın, aynı disiplinde Atakan Ercan ise 1.18.39.00'la bronz madalya kazandı.

Su İnal kadınlar 5 kilometre 14-15 yaş kategorisinde 4'üncü; Beren Çağman, Su İnal, Berkin Avcı ve Kaya Uzunkaya'dan oluşan 4x1500 metre karışık bayrak takımı 14-16 yaş kategorisinde 6'ncı, Berkin Avcı erkekler 5 kilometre 14-15 yaş kategorisinde 8'inci, kadınlar 7,5 kilometre 16-17 yaş kategorisinde Talya Erdoğan da 12'nci; Berk Boz, Burhanettin Hacısağır, Talya Erdoğan ve Burcunaz Narin'den oluşan 4x1500m Karma Bayrak Takımı 12'nci, Beren Çağman 5 kilometre 14-15 yaş kategorisinde 13'üncü, Berk Boz 10 kilometre 18-19 yaş kategorisinde ve Kaya Uzunkaya da 5 kilometre 14-15 yaş kategorisinde 15'inci oldu.