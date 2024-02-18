Katar'da düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Katar'da düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası tamamlandı

Katar\'da düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası tamamlandı

Katar'da düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Türk yüzücüler, başarılı bir performans sergiledi. Milli yüzücülerden Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte 8. oldu. Serbest Kadın Bayrak Takımı ise 4x200 metrede 12. sırada yer aldı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Diğer yüzücüler Merve Tuncel, Kuzey Tunçelli ve Berkay Ömer Öğretir de Türkiye rekorları kırdı ve iyi dereceler elde etti.

18.02.2024 23:17  Güncelleme: 23:18
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Katar'da düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da düzenlenen organizasyonda milli yüzücüler mücadele etti.

Kuzey Tunçelli, organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbestte 14.59.76'lık derecesiyle 8'inci oldu.

Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Merve Tuncel ve Ecem Dönmez'den oluşan Serbest Kadın Bayrak Takımı, 4x200 metrede 8.05.21'lik derecesiyle 12'nci sırada yer aldı. Dünya sıralamasında 16'ncı sıraya gelen Serbest Kadın Bayrak Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştı.

Organizasyonda Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbestte 8.38.10'luk derecesiyle 13'üncü, Kuzey Tunçelli, erkekler 800 metre serbestte 7.48.53'lük derecesiyle 17, 18 ve 19+ yaşta Türkiye rekoru kırarak 12'nci, Berkay Ömer Öğretir de erkekler 100 metre kurbağalamada 1.00.18'lik derecesiyle 15'inci olmuştu.

Kaynak: AA

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