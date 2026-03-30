Türk Yüzücülerden Çifte Madalya Başarısı
30.03.2026 18:48
Milli yüzücüler, Çekya ve Avusturya'da toplam 44 madalya kazanarak büyük başarı gösterdi.

Milli yüzücüler, Çekya'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nı 7'si altın 19 madalya, Avusturya'da gerçekleştirilen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nı ise 13'ü altın 25 olmak üzere 44 madalyayla tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre 14'er ülkenin katılımıyla Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası ile Avusturya'nın Graz kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda yarışlar tamamlandı.

Prag'da bugünkü yarışlarda milli yüzücülerden Yavuz Ömer Ağa, 100 metre kelebek erkeklerde 53.68'lik derecesi ile gümüş, Ahmet Mete Boylu ise 400 metre serbest erkeklerde 3: 54.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcular, böylece Prag kentindeki organizasyonu 7 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 19 madalya ile tamamladı.

Milliler, ayrıca takım halinde erkeklerde 186 puanla 1'inci, kadınlarda 151 puanla 4'üncü, genel toplamda ise 337 puanla 2'nci oldu.

Avusturya'da 13'ü altın 25 madalya

Avusturya'nın Graz kentinde 14 ülkenin katılımıyla organize edilen Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ise ay-yıldızlı sporcular, 13 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 25 madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca milli sporcular takım halinde erkeklerde 209 puanla 1'inci, kadınlarda 170 puanla 2'nci, genel toplamda da 379 puanla 1'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
