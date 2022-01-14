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Turkcell eMilli Takım FIFA 22 seçmeleri tamamlandı - Son Dakika

Turkcell eMilli Takım FIFA 22 seçmeleri tamamlandı

14.01.2022 11:37
Turkcell eMilli Takım FIFA 22 seçmeleri tamamlandı

Turkcell'in isim sponsoru olduğu eMilli Takım FIFA 22 Seçmeleri'nde Futbol eMilli Takımı'nın FIFA oyuncu kadrosu belli oldu.

Turkcell'in isim sponsoru olduğu eMilli Takım FIFA 22 Seçmeleri'nde Futbol eMilli Takımı'nın FIFA oyuncu kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takımı'nın şekillendiği Turkcell eMilli Takım Seçmeleri'nin finali Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirildi.

Son 8'e Yunus Emre Yıldırım (Team Gullit), Alp Ata Kansu (SC Cambuur), Arda Azinyan (Team Merih Demiral), Türkcan Ulutaş (Fenerbahçe eSpor), Alper Akbulut (Fenerbahçe eSpor), Serhan Yeniaras (Parla eSpor), Selim Mert Güler (Parla eSpor) ve Arda Kaygusuz'un (Futbolist) kalma başarısı gösterdiği yarışmaların finalinde, Parla eSpor'dan Serhan Yeniaras ile Selim Mert Güler eMilli Takım forması giyip, eNations Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Daha önce yapılan seçmeler sonunda FIFA eMilli Takımı kadrosunda Emirhan Erdem (Team Demiral), İsmail Can Yerinde (Futbolist), Kaan Tüzün (Galatasaray) ve Mert Altıntop (Futbolist) yer alıyordu.

Türkiye FIFA eMilli Takımı, ilk haftası tamamlanan eNations Cup Avrupa Elemeleri'nde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak Division 1'de devam etme hakkını elde etmişti.

Ay-yıldızlıların yer aldığı 8 takımlı grupta ilk hafta oynanan maçlar sonunda İngiltere, İsrail ve Norveç bir alt gruba düştü.

eNations Cup 2. hafta maçları 27-28 Ocak'ta, 3. hafta maçları 10-11 Mart'ta, 4'üncü hafta müsabakaları ise 7-8 Nisan'da oynanacak.

Organizasyonda 4 hafta sonunda toplam puanıyla ilk 2 sırada yer alan takımlar ve 4. haftayı lider tamamlayan ekip, Avrupa play-off'larına doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Turkcell eMilli Takım FIFA 22 seçmeleri tamamlandı
Turkcell eMilli Takım FIFA 22 seçmeleri tamamlandı

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, merih demiral, Türkiye, FIFA 22, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell eMilli Takım FIFA 22 seçmeleri tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turkcell eMilli Takım FIFA 22 seçmeleri tamamlandı - Son Dakika
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