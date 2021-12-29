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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

29.12.2021 16:29
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yapıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Grubu

Amed Sportif Faaliyetler- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü- Hatayspor: 3-0

Ataşehir Belediyespor- Fenerbahçe: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor: 0-1

Altay- Kireçburnu: 5-2

Beşiktaş Vodafone- Fatih Vatanspor: 3-0

B Grubu

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor- Trabzonspor: 1-5

Fatih Karagümrük- Galatasaray Hepsiburada: 1-0

Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor: 4-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor- Çaykur Rizespor: 4-3

ALG Spor-Dudullu: 10-0

Konak Belediyespor- Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 1-1

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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