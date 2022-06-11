Alınacak biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. Final mücadelesini statta takip etmek isteyen futbolseverler, ad-soyad, TC kimlik ve telefon numarası ile e-posta adresi bilgilerini ilgili web sayfası veya uygulamaya girerek biletlerini alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final karşılaşmasının ücretsiz biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo mobil uygulamasından temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek - Son Dakika

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