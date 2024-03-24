Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde 25. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup ederek puan farkını 2'ye düşürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı. Gelecek haftanın programında ise Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisi yer alıyor.

24.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi.

Tamamlanan haftanın öne çıkan maçında lig ikincisi Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-laciverli ekip, zirveyle puan farkını 2'ye düşürdü. Sarı-kırmızılı takım, mağlubiyete rağmen liderliğini korudu.

Ligin 25. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fatih Vatanspor: 2-0

Hakkarigücü-Beylerbeyi: 2-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor- Beşiktaş United Payment: 0-7

Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor: 0-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2

Trabzonspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-2

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ25192457233459
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ25183459194057
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET25173564184654
4.BEYLERBEYİ25155557183950
5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT25152853242947
6.ALG SPOR25134840301043
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK25126748272142
8.HAKKARİGÜCÜ25114103948-937
9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR25105103529635
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER2577113341-828
11.FATİH VATANSPOR2573153649-1324
12.TRABZONSPOR2566132135-1424
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR2565144065-2523
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR2548132050-3020
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR2537152358-3516
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR2512229100-915

Gelecek haftanın programı

Ligde 26. hafta, 30 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisinin de yapılacağı haftanın müsabaka programı şöyle:

12.00 Trabzonspor-Ataşehir Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Hakkarigücü (Florya Metin Oktay)

12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)

13.00 Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB GOB Halit Kıvanç)

14.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Bitexen 1207 Antalyaspor (Vefa)

15.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-ALG Spor (Batur)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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