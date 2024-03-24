Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde 25. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları sona erdi.
Tamamlanan haftanın öne çıkan maçında lig ikincisi Fenerbahçe Petrol Ofisi, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk etti. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-laciverli ekip, zirveyle puan farkını 2'ye düşürdü. Sarı-kırmızılı takım, mağlubiyete rağmen liderliğini korudu.
Ligin 25. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fatih Vatanspor: 2-0
Hakkarigücü-Beylerbeyi: 2-1
Bitexen Adana İdmanyurduspor- Beşiktaş United Payment: 0-7
Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Bitexen 1207 Antalyaspor-ALG Spor: 0-1
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-2
Trabzonspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 1-2
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-1
Puan durumu
Ligde tamamlanan 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|25
|19
|2
|4
|57
|23
|34
|59
|2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|25
|18
|3
|4
|59
|19
|40
|57
|3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|25
|17
|3
|5
|64
|18
|46
|54
|4.BEYLERBEYİ
|25
|15
|5
|5
|57
|18
|39
|50
|5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|25
|15
|2
|8
|53
|24
|29
|47
|6.ALG SPOR
|25
|13
|4
|8
|40
|30
|10
|43
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|12
|6
|7
|48
|27
|21
|42
|8.HAKKARİGÜCÜ
|25
|11
|4
|10
|39
|48
|-9
|37
|9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|25
|10
|5
|10
|35
|29
|6
|35
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|7
|7
|11
|33
|41
|-8
|28
|11.FATİH VATANSPOR
|25
|7
|3
|15
|36
|49
|-13
|24
|12.TRABZONSPOR
|25
|6
|6
|13
|21
|35
|-14
|24
|13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR
|25
|6
|5
|14
|40
|65
|-25
|23
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|25
|4
|8
|13
|20
|50
|-30
|20
|15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|25
|3
|7
|15
|23
|58
|-35
|16
|16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|25
|1
|2
|22
|9
|100
|-91
|5
Gelecek haftanın programı
Ligde 26. hafta, 30 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi derbisinin de yapılacağı haftanın müsabaka programı şöyle:
12.00 Trabzonspor-Ataşehir Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Hakkarigücü (Florya Metin Oktay)
12.00 Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Fatih Mimar Sinan)
13.00 Beşiktaş United Payment-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB GOB Halit Kıvanç)
14.00 Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Beylerbeyi 75. Yıl)
14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Bitexen 1207 Antalyaspor (Vefa)
15.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-ALG Spor (Batur)
Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kalecisi Göknur Güleryüz, Galatasaray derbisini takım oyunu ile kazandıklarını belirterek, şampiyonluğa giden yolda devam etmek ve şampiyon olmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Muğlaspor-Yatağanspor karşılaşmasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün hakem gözlemcilerine müdahale etmesi sonucunda olaylar çıktı. Tartışma esnasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'ı ittirmesi sonucunda ortam gerginleşti. Gerginleşen ortama polisler müdahale etti.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray derbisi galibiyeti sonrası oyuncularına güvendiğini ve sezon sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bozkaya, galibiyetin ardından oyuncularını kutlayarak, taraftarlara teşekkür etti ve Beşiktaş derbisi için zor bir maç olacağını belirtti.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Elazığspor, konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup etti. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Elazığspor, Mikail ve Bahattin'in attığı gollerle galip gelirken, Kelkit Hürriyetspor'un tek golünü Musa kaydetti. Maçta Elazığspor'dan Bahattin, Fatih ve Burhan sarı kart gördü, Kelkit Hürriyetspor'dan ise Emre, Hamza, Abdulvahap ve Mustafa sarı kartla cezalandırıldı.
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