Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

09.03.2022 17:41
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fenerbahçe- Ataşehir Belediyespor: 4-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Kireçburnu- Altay: 1-0

Hatayspor- Kocaeli Bayan FK: 2-3

1207 Antalyaspor Kadın FK- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-0

Fatih Vatanspor- Beşiktaş Vodafone: 0-1

B Grubu:

Bitexen Sivasspor-Hakkarigücü: 1-4

Trabzonspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 3-1

Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü- Konak Belediyespor: 0-6

Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1

Dudullu-ALG Spor: 0-7

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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 Fatih Karagümrük: 1 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 Fatih Karagümrük: 1

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika


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