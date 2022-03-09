Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Fenerbahçe- Ataşehir Belediyespor: 4-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Kireçburnu- Altay: 1-0
Hatayspor- Kocaeli Bayan FK: 2-3
1207 Antalyaspor Kadın FK- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-0
Fatih Vatanspor- Beşiktaş Vodafone: 0-1
B Grubu:
Bitexen Sivasspor-Hakkarigücü: 1-4
Trabzonspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 3-1
Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü- Konak Belediyespor: 0-6
Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1
Dudullu-ALG Spor: 0-7
Kaynak: AA
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