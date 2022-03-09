Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fenerbahçe- Ataşehir Belediyespor: 4-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Kireçburnu- Altay: 1-0

Hatayspor- Kocaeli Bayan FK: 2-3

1207 Antalyaspor Kadın FK- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-0

Fatih Vatanspor- Beşiktaş Vodafone: 0-1

B Grubu:

Bitexen Sivasspor-Hakkarigücü: 1-4

Trabzonspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 3-1

Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü- Konak Belediyespor: 0-6

Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-1

Dudullu-ALG Spor: 0-7