Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

1207 Antalyaspor Kadın FK- Altay: 6-0

Kireçburnu- Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hatayspor- Ataşehir Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe- Fatih Vatanspor: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor- Kocaeli Bayan FK: 5-0

B Grubu:

Bitexen Sivasspor- Konak Belediyespor: 0-2

Çaykur Rizespor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-0

Yukatel Kayseri Kadın FK-ALG Spor: 0-4

Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 2-0

Galatasaray Hepsiburada-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1

Dudullu- Trabzonspor: 1-1