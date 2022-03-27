Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
1207 Antalyaspor Kadın FK- Altay: 6-0
Kireçburnu- Beşiktaş Vodafone: 0-6
Hatayspor- Ataşehir Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe- Fatih Vatanspor: 2-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor- Kocaeli Bayan FK: 5-0
B Grubu:
Bitexen Sivasspor- Konak Belediyespor: 0-2
Çaykur Rizespor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-0
Yukatel Kayseri Kadın FK-ALG Spor: 0-4
Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 2-0
Galatasaray Hepsiburada-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1
Dudullu- Trabzonspor: 1-1
Kaynak: AA
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