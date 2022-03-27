Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

27.03.2022 22:13
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

1207 Antalyaspor Kadın FK- Altay: 6-0

Kireçburnu- Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hatayspor- Ataşehir Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe- Fatih Vatanspor: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor- Kocaeli Bayan FK: 5-0

B Grubu:

Bitexen Sivasspor- Konak Belediyespor: 0-2

Çaykur Rizespor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-0

Yukatel Kayseri Kadın FK-ALG Spor: 0-4

Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 2-0

Galatasaray Hepsiburada-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1

Dudullu- Trabzonspor: 1-1

YORUMLAR
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2 ALG Spor'dan hem farklı galibiyet hem de dünya rekoru ALG Spor'dan hem farklı galibiyet hem de dünya rekoru

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ereğli Belediyespor, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde toplu sonuç - Son Dakika
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