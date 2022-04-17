Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6 - Son Dakika
Üye Girişi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6

17.04.2022 13:56
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 18. haftasında Sivasspor, sahasında lider ALG Spor'a 6-1 yenildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 18. haftasında Sivasspor, sahasında lider ALG Spor'a 6-1 yenildi.

4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda Sivasspor Kadın Futbol Takımı, ALG Spor ile karşılaştı. Maçı az sayıda taraftar izledi. İki takım da müsabakaya etkili başladı. Daha sonra konuk takım ALG, 2. dakikada Kristina Bakarandze ile öne geçti. Sivasspor ise golün hemen ardından 4. dakikada Carol'un golüyle skoru eşitledi. Rakibine karşı baskısını artıran ALG, 20 ve 46. dakikada Kipoyi Monique, 33'te İlayda Civelek, 65'te Mariem ve 76'da Thays Ferrer'in golleriyle maçı 6-1 yaptı. Müsabaka 6-1 ALG Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi takım bu skorun ardından 16 puanda kalırken, lider ALG Spor ise puanını 50'ye yükseltti.

Diğer yandan Sivasspor ligin 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. - SİVAS

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6

YORUMLAR
500
Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sivasspor, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6 - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
13:05 Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement