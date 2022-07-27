Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı 'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek - Son Dakika

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