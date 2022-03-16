Turkcell, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun ana sponsoru oldu - Son Dakika
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Turkcell, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun ana sponsoru oldu

16.03.2022 17:07
Turkcell, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun ana sponsoru oldu

Turkcell, spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Turkcell, spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 2002'de A Milli Futbol Takımı ile başlattığı sponsorluğu birçok branştaki federasyon iş birlikleriyle sürdüren Turkcell, ülkemizin genç sporcu havuzuna katkı sağlayan üniversitelerde sporun her dalını tanıtıp sevdirmek için çalışmalar yürüten Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun da ana sponsoru oldu.

2002 yılından beri federasyon iş birlikleriyle spora önemli sponsorluk destekleri veren Turkcell, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) da ana sponsoru oldu.

Özbayraktar: "Sporun ve gençlerimizin her zaman yanındayız"

Türkiye'de sporun gelişmesi için altyapının güçlenmesine ve gençlerin sporla buluşmasına çok önem verdiklerini belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Turkcell olarak 20 yıldır Türk sporu ile omuz omuza yürüyoruz. Spor yatırımlarımızı, federasyonlarımıza destek vererek şekillendirirken, gençlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu anlamda, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sporun, sağlıklı yaşamın gerekliliği olduğunu bilerek hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle gençlerin her zaman spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Türkiye'nin spordaki geleceği, gençlerimizin desteklenmesiyle daha da aydınlanacak. Biz de sporun ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜSF'nin 1996 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Günay, "70 farklı branşta, 210 üniversiteden 30.000 üniversite öğrencisine spor yaptırarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Amacımız, faaliyetlerimizle ilgili üniversite gençliği içinde farkındalık yaratarak spor bilincini gençlerimize aşılamak ve daha fazla üniversite öğrencisinin faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak. Ne mutlu bize ki artık yanımızda çok güçlü bir marka var. Federasyonumuzun 2021-22 öğretim yılında gerçekleştireceği faaliyetlerde ana sponsoru Turkcell oldu. Turkcell, Yaz ve Kış Oyunlarında isim sponsorluğunun yanı sıra Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) faaliyetlerinin de iletişim sponsorluğunu üstlendi. Ülkemizin iletişimde önde gelen kuruluşlarından Turkcell'e, Türk sporuna ve üniversite gençliğine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Turkcell Kış Spor Oyunları Erzurum'da yapılıyor

Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren TÜSF, 210 üniversitede ve 75 spor branşında 30 binden fazla sporcuya hizmet sağlıyor. Genç sporculara yurt içinde faaliyetler sunan ve sporcuların yurt dışındaki organizasyonlara katılmasını sağlayan TÜSF'nin Türkiye'deki en önemli iki etkinliğinden biri de yine Turkcell'in adıyla düzenleniyor.

Erzurum'da devam eden ve 18 Mart'ta sona erecek Kış Spor Oyunları da Türkiye Üniversiteliler Turkcell Kış Spor Oyunları ismiyle ve GNÇ'nin desteğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinliğe Türkiye genelindeki 80 üniversiteden gelen yüzlerce genç sporcu, alp disiplini, snowboard, kar voleybolu, kızak, buz tırmanışı, kayakla atlama, artistik buz pateni, geleneksel karda cirit, kar raftingi, bisikletle rampadan atlayış gibi toplam 11 branşta madalya için mücadele ediyor.

Türk sporunun gelişmesine 20 yılda yaklaşık 1 milyar TL'lik destek sağlayan Turkcell, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla Türk sporunun altyapısına ve özellikle gençlere de ön ayak olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi sayesinde ülkemizin spor yetenek haritasını çıkarmak için çalışan Turkcell, bundan sonra TÜSF iş birliğiyle genç sporcu adaylarının da yanında olacak. - İSTANBUL

Turkcell, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun ana sponsoru oldu
Turkcell, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun ana sponsoru oldu

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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