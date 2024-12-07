Turkish Airlines Golf Cup Finali Antalya'da - Son Dakika
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Spor

Turkish Airlines Golf Cup Finali Antalya'da

Turkish Airlines World Golf Cup finali, 2-6 Aralık'ta Antalya'da düzenlendi. Walker Toomes şampiyon.

07.12.2024 13:21
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Turkish Airlines World Golf Cup'ın finali, 2-6 Aralık tarihlerinde Antalya Gloria Golf Resort'te gerçekleştirildi.

Spora ve spor organizasyonlarına dünya çapında verdiği destekle ülkeler, kıtalar ve kültürler arasında köprüler kurma misyonuna yeni boyutlar getiren Türk Hava Yolları, 2013 yılından beri amatör golfçülere yönelik olarak düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup ile kurumsal müşterilerine etkin bir biçimde ulaşıyor. Bu sene de 110'dan fazla turnuvada 9.000'in üzerinde oyuncuyu bir araya getirdi. World Golf Cup'ın finali, 2-6 Aralık tarihlerinde Antalya Gloria Golf Resort'te düzenlendi. Turnuvada mücadele eden Walker Toomes iyi bir performans göstererek toplamda 140 puan aldı ve şampiyon oldu. Nan Park 91 puanla ikinci ve Gantulga Erdene 89 puanla üçüncü oldu.

"Tüm katılımcılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz"

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Turkish Airlines World Golf Cup, Türk Hava Yolları'nın spora ve sporculara verdiği desteğin en güzel örneklerinden biridir. Bu turnuva, amatör golfçüleri bir araya getirerek yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçiyor; farklı kültürleri ve insanları buluşturarak dostluk ve iş birliği köprüleri kuruyor. Bu yıl Antalya'da gerçekleştirdiğimiz büyük final hem oyuncular hem de izleyiciler açısından unutulmaz anlara sahne oldu. Tüm katılımcılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turkish Airlines Golf Cup Finali Antalya'da - Son Dakika

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