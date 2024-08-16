Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı İtalya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı İtalya'ya mağlup oldu

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında İtalya'ya 74-62 mağlup oldu. İlk yarıyı geride tamamlayan milli takım, müsabakadan mağlup ayrıldı.

16.08.2024 19:18
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Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında İtalya'ya 74-62 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'daki karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 37-33 geride tamamladı.

Ay-yıldızlılar, müsabaka sonunda sahadan 74-62 mağlup ayrıldı.

Türkiye, organizasyonun 7-8'incilik klasman maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı İtalya'ya mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı İtalya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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