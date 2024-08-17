Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda 7-8'incilik maçında mağlup oldu

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Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 7-8'incilik klasman maçında Letonya'ya 98-77 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda gerçekleşen organizasyondaki son maçında milli takım, devre sonunda soyunma odasına 55-39 geride girdi.

Karşılaşmayı da 98-77 kaybeden ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 8. sırada tamamladı.