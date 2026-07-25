Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu
Milli takım, Arnavutluk'u 3-0 yenerek namağlup şampiyon oldu ve ödüller kazandı.
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Kosova'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutluk'u 25-5, 25-9 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla organizasyonda 5'te 5 yapan milli takım, 14 puanla Balkan şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından ikinci sırayı 13 puanla Karadağ aldı.
Ay-yıldızlılar, daha önce Moldova, Kosova ve Bulgaristan'ı 3-0, Karadağ'ı ise 3-2 yenmişti.
Milli takımdan Nejla Guzonjic "en iyi orta oyuncu", Çağla Çağalayandere "en iyi pasör çaprazı", Ecrin Selin Türkyaşar ise "en değerli oyuncu" seçildi.
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