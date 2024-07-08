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Türkiye 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Kuzey İrlanda'da sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kuzey İrlanda'da 15-28 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek milli takım, organizasyonun hazırlıklarına Belfast kentinde devam etti.

Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde Queen's University Sport Center'da çalışan milli takım, Fransa, İspanya ve Danimarka ile aynı grupta yer alıyor.

Milli takım gruptaki ilk maçında 16 Temmuz'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.