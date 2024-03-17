Türkiye 19 Yaş Altı Sutopu Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Karabük'teki Wushu Sporcuları Uluslararası Başarı Hedefliyor

Karabük'te wushu branşındaki çocuklar, yurt içi turnuvalarda kazandıkları madalyaların ardından uluslararası organizasyonlarda da başarılı olmak ve Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Azerbaycanlı antrenörler tarafından yetiştirilen sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında İstiklal Marşı'nı okutmak için çalışıyor. Sporcular, disiplinli ve kötü alışkanlıklardan uzak duran bir yaşam tarzıyla yetişiyor ve uluslararası arenada başarı elde etmek için hedeflerini belirliyorlar.