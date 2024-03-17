Türkiye 19 Yaş Altı Sutopu Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen elemelerde 4'te 4 yapan ay-yıldızlılar, grubunu lider tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti.
Avrupa 19 Yaş Altı Sutopu Şampiyonası, eylül ayında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde yapılacak.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Maçta M'Bakata'nın kendi kalesine attığı golün yanı sıra Olawoyin ve Zeqiri'nin attığı gollerle Çaykur Rizespor galibiyete ulaştı.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir'e kazandırılan Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Alp, spor tesislerinin önemine vurgu yaparak, Odunpazarı'nda spor ve toplum sağlığı için yeni tesisler yapacaklarını belirtti.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek galibiyet elde etti. İbrahim Olawoyin ve Altin Zeqiri'nin attığı gollerle Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Bodrum FK, Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta golü Dk. 19'da Avramovski (Boluspor) ve Dk. 22'de Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK) attı. Sarı kartlar ise Dk. 27'de Jefferson ve Dk. 50'de Pasmac (Boluspor), Dk. 28'de Üzeyir Ergün ve Dk. 28'de Ahmet Aslan (Bodrum FK) tarafından görüldü.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Aydın MTB CUP C2 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 80 sporcu katıldı. Sporcular zorlu parkurda mücadele etti ve Ukraynalı Oleksandr Hudyma ile Kazak Alina Sarkulova birincilikleri elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor devrimi yaşandığını belirtti. Malatya'ya ziyaret gerçekleştiren Bakan Bak, Malatya Stadyumu'nda incelemelerde bulundu ve tesisin yeniden elden geçirileceğini açıkladı. Ayrıca, Malatya'da yapılan spor faaliyetleri ve Malatyaspor'un durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 70-58 yenerek galibiyet elde etti. Beşiktaş Emlakjet, etkili bir oyun sergileyerek ilk periyodu 13 sayı farkla önde tamamladı. Aliağa Petkimspor ise ikinci periyotta farkı kapatmaya çalışsa da Beşiktaş Emlakjet, soyunma odasına önde gitti. Üçüncü periyotta Aliağa Petkimspor öne geçse de son periyotta Beşiktaş Emlakjet, 8-0'lık seri yakalayarak galibiyete ulaştı.
Karabük'te wushu branşındaki çocuklar, yurt içi turnuvalarda kazandıkları madalyaların ardından uluslararası organizasyonlarda da başarılı olmak ve Türkiye'yi temsil etmek istiyor. Azerbaycanlı antrenörler tarafından yetiştirilen sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında İstiklal Marşı'nı okutmak için çalışıyor. Sporcular, disiplinli ve kötü alışkanlıklardan uzak duran bir yaşam tarzıyla yetişiyor ve uluslararası arenada başarı elde etmek için hedeflerini belirliyorlar.
Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet suçu firarisi ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan "Übeyit Bartin", Aydın'da düzenlenen "SİBERGÖZ-27" operasyonuyla yakalandı
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