Türkiye 19 Yaş Altı Sutopu Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika
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Türkiye 19 Yaş Altı Sutopu Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı

Türkiye Sutopu Federasyonu'nun açıklamasına göre, Türkiye 19 Yaş Altı Sutopu Milli Takımı, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen elemelerde 4'te 4 yaparak grup lideri oldu ve Avrupa 19 Yaş Altı Sutopu Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Şampiyona, eylül ayında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde gerçekleştirilecek.

17.03.2024 15:13  Güncelleme: 15:17
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Türkiye 19 Yaş Altı Sutopu Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen elemelerde 4'te 4 yapan ay-yıldızlılar, grubunu lider tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti.

Avrupa 19 Yaş Altı Sutopu Şampiyonası, eylül ayında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye 19 Yaş Altı Sutopu Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına Katılma Hakkı Kazandı - Son Dakika

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