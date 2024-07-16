Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Litvanya'yla karşılaşacak.
Polonya'nın Gdynia kentindeki Polsat Plus Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Türkiye, C Grubu'nu oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet alarak üçüncü sırada tamamladı.
D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Litvanya, 3 maçta 2 galibiyet elde etti.
Karşılaşmayı kazanan ekip, 18 Temmuz Perşembe günü çeyrek finalde İsrail- Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Litvanya ile karşılaşacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?