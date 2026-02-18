Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sonuçlandı
18.02.2026 17:50
Kadınlar finaliyle tamamlanan şampiyonada ASKİ Spor birinci, Bade Su Doğan en centilmen seçildi.

Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlandı.

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stil ve grekoromenin ardından kadınlarda da 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Takım sıralamasında ASKİ Spor Kulübü birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Sinanpaşa Taşoluk Belediyespor üçüncü oldu.

En centilmen sporcu ödülü Bade Su Doğan'a, en teknik sporcu ödülü Remziye Karadağ'a verildi. En centilmen antrenör ödülünü ise Neslihan Erdoğan aldı.

Türkiye şampiyonluğuna ulaşan kadın güreşçiler şunlar:

50 kilo: Nil Aktaş

53 kilo: Remziye Karadağ

55 kilo: Elif Atakan

57 kilo: Su Soyalp

59 kilo: Elif Sude Elmalı

62 kilo: Özdenur Özmez

65 kilo: Bade Su Doğan

68 kilo: Elif Şevval Kurt

72 kilo: Eylem Engin

76 kilo: Sude Naz Çamoğlu

Kaynak: AA

