Türkiye 2024 Avrupa Satranç Şampiyonası'na Katılıyor

Spor

Türkiye'den 43 sporcunun katılacağı 2024 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, yarın Karadağ'da başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, 43 ülkeden 404 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 8-20 Kasım tarihlerinde Petrovac kasabasında düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, büyükustalar (GM) Ediz Gürel, Yağız Kaan Erdoğmuş, Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can ve Cem Kaan Gökerkan'ın da aralarında bulunduğu 43 isim temsil edecek.