2024 Karate 1 Serisi Avusturya'da

Türkiye'den 18 sporcunun katılacağı 2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nin 3. ve son ayağı, 13-15 Eylül tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Salzburg kentindeki organizasyonda 78 ülkeden 1313 karateci yarışacak.
Dünya Karate Federasyonunun faaliyet takvimindeki turnuvada Türkiye'yi 9 kadın, 9 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu
Kumite 55 kilo: Gülsen Demirtürk
Kumite 61 kilo: İrem Durmaz
Kumite +68 kilo: Fatma Uygur
Kata: Keyda Nur Çolak
Takım kata: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa
Erkekler
Kumite 60 kilo: Burak Özdemir
Kumite 75 kilo: Süleyman Aydemir
Kumite 84 kilo: Eren Akkurt
Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç
Kata: Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran
Takım kata: Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar, Mustafa Akgül
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