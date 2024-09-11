2024 Karate 1 Serisi Avusturya'da - Son Dakika
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2024 Karate 1 Serisi Avusturya'da

Türkiye'den 18 sporcunun katılacağı 2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nin 3. ve son ayağı, Avusturya'da düzenlenecek. Salzburg kentinde gerçekleşecek organizasyonda 78 ülkeden 1313 karateci yarışacak. Türkiye'yi 9 kadın, 9 erkek sporcu temsil edecek.

11.09.2024 09:16
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Türkiye'den 18 sporcunun katılacağı 2024 Karate 1 Serisi A Ligi'nin 3. ve son ayağı, 13-15 Eylül tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Salzburg kentindeki organizasyonda 78 ülkeden 1313 karateci yarışacak.

Dünya Karate Federasyonunun faaliyet takvimindeki turnuvada Türkiye'yi 9 kadın, 9 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu

Kumite 55 kilo: Gülsen Demirtürk

Kumite 61 kilo: İrem Durmaz

Kumite +68 kilo: Fatma Uygur

Kata: Keyda Nur Çolak

Takım kata: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa

Erkekler

Kumite 60 kilo: Burak Özdemir

Kumite 75 kilo: Süleyman Aydemir

Kumite 84 kilo: Eren Akkurt

Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç

Kata: Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran

Takım kata: Muhammed Efe Yurtseven, Muammer Çağlar, Mustafa Akgül

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Karate 1 Serisi Avusturya'da - Son Dakika

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