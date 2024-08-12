Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanamadı - Son Dakika
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Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanamadı

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanamadı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş, 5 bronz madalya alarak kapatan Türkiye, 40 yıl sonra oyunlarda altın madalya kazanamadı.

12.08.2024 09:20
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş, 5 bronz madalya alarak kapatan Türkiye, 40 yıl sonra oyunlarda altın madalya kazanamadı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sona erdi. 17 gün süren dev organizasyonda 32 spor branşında 329 müsabaka gerçekleştirildi. Türkiye, oyunlara 47'si erkek, 54'ü kadın olmak üzere 101 sporcuyla katılırken 18 branşta madalya mücadelesi verildi.

Olimpiyat tarihinde ay-yıldızlıların en fazla madalya kazandığı branş olan güreşte sadece Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu madalya sevinci yaşadı. Türkiye, boks branşında 3 madalya elde ederken, bu madalyaları kadın sporcular topladı. Son olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu olarak katılan Buse Naz Çakıroğlu, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 54 kiloda final oynama başarısı gösteren Hatice Akbaş da kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazanırken, Esra Yıldız Kahraman da kadınlar 57 kg'da bronz madalya elde etti.

Tokyo 2020'de kürsünün en üst basamağında yer alan Mete Gazoz, Okçuluk Erkek Milli Takımı ile bronz madalya kazanırken, bireyselde çeyrek finalde veda etti. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de kadınlar 66 kg çeyrek finalinde kaybetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak olimpiyatlarda 4. oldu.

Türkiye, 64. sırada yer aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 126 madalya ile ülkeler sıralamasında birinci oldu. Aynı sayıda altın madalya sahibi olan Çin, 27'si gümüş, 24'ü bronz olmak üzere 91 madalya ile oyunları ikinci basamakta tamamladı. Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz alarak 64. sırada yer aldı. Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz olmak üzere 64 madalyayla oyunları tamamladı.

Türkiye'nin Paris 2024'te kazandığı madalyalar şöyle:

Gümüş madalya

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10 m Havalı Tabanca Karışık Takımı

Boks kadınlar 54 kg'da Hatice Akbaş

Boks kadınlar 50 kg'da Buse Naz Çakıroğlu

Bronz madalya

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı

Güreş kadınlar 68 kg'da Buse Tosun Çavuşoğlu

Boks kadınlar 57 kg'da Esra Yıldız Kahraman

Güreş erkekler serbest stil 125 kg'da Taha Akgül

Tekvando kadınlar +67 kg'da Nafia Kuş

40 yıl sonra bir ilk

Türk sporcular, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı. 1988 Seul Olimpiyatları'nda Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı altın madalya ile birlikte Türkiye sırasıyla; Barcelona, Atlanta, Sidney, Atina, Pekin, Londra, Rio de Janeiro ve Tokyo'da altın madalya sevinci yaşadı.

En başarılı olimpiyat Roma

Milli sporcuların en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti.

En fazla madalya Tokyo'da

Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı. Olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayla yurda döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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