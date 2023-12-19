Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 yaş altı final etabı için başvurular başladı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 25 yaş altı final etabına başvurular başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre 28-30 Aralık tarihlerinde Gölbaşı Tesisleri'nde yapılacak Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 25 yaş altı final etabına başvurular, 23 Aralık'ta saat 20.00'de kapatılacak ve bu tarihten sonra gelen başvurular yedek olarak alınacak.

Açık katılım ile yapılacak turnuvaya 1 Eylül 1998 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.