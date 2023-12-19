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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 yaş altı final etabı için başvurular başladı - Son Dakika
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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 yaş altı final etabı için başvurular başladı

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 25 yaş altı final etabına başvurular başladı. Başvurular 23 Aralık saat 20.00'de kapatılacak ve sonrasında gelen başvurular yedek olarak alınacak. Turnuvaya 1 Eylül 1998 ve sonrasında doğanlar katılabilecek.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 25 yaş altı final etabı için başvurular başladı
19.12.2023 - 23:33,
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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 25 yaş altı final etabına başvurular başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre 28-30 Aralık tarihlerinde Gölbaşı Tesisleri'nde yapılacak Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 25 yaş altı final etabına başvurular, 23 Aralık'ta saat 20.00'de kapatılacak ve bu tarihten sonra gelen başvurular yedek olarak alınacak.

Açık katılım ile yapılacak turnuvaya 1 Eylül 1998 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA
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