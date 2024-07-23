Türkiye 6Red Snooker Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek

Spor

Bilardoda Türkiye 6Red Snooker Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın 13-17 Ağustos tarihlerinde Çankaya'da Türkiye Bilardo Federasyonu Snooker Tesisi'nde yapılacağı bildirildi.

Organizasyona son başvurunun 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor. Şampiyona, genel klasmandaki ilk 64 sporcu ile yapılacak ve 64 tek eleme şeklinde oynanacak.